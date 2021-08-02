Мужчину с партией наркотика задержали в Северном Бутове

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, бульвар Дмитрия Донского Карта всех событий

Московские полицейские задержали на северо-западе столицы мужчину по подозрению в хранении наркотического вещества. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.

Как уточняет пресс-служба ведомства, сотрудники патрульно-постовой службы на Бульваре Дмитрия Донского обратили внимание на неизвестного гражданина. В процессе общения 39-летний мужчина стал заметно нервничать. На вопрос о наличии запрещенных веществ он ответил положительно. При досмотре у мужчины нашли полиэтиленовый сверток со спрессованным веществом растительного происхождения.

Экспертиза показала, что в свертке находилось наркотическое вещество гашиш общей массой более 193 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Подозреваемый задержан, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники столичных правоохранительных органов раскрыли 39 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, во время первого этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2021». В московском главке Министерства внутренних дел РФ уточнили, что с 5 по 14 июля было выявлено 15 преступлений, связанных с незаконным приобретением и хранением наркотиков (статья 228 УК РФ), и 24 преступления, связанные с их сбытом (статья 228.1 УК РФ).