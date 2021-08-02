Эксперт СК назвал основные трудности при поимке серийных убийц

Фото: СК РФ

Серийные убийцы и насильники поджидают жертв в малолюдных местах и умеют конспирироваться. В этом заключаются основные трудности их поимки, сообщил в понедельник, 2 августа, руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ Зигмунд Ложис.

— Сложность в первую очередь заключается в том, что преступления совершаются, как правило, в условиях неочевидности. Преступники старательно конспирируются, а нападают зачастую именно в малолюдных местах в темное время суток. Бывает и так, что эпизоды нападений растянуты во времени, могут совершаться в разных районах или городах, — рассказал он.

По его словам, очень важно тщательно собрать и зафиксировать доказательства, собранные после совершения преступления. По ним можно определить личность преступника.

Ложис заявил, что уже существуют такие экспертно-криминалистические возможности, которые смогут найти доказательства преступлений, совершенных более 20 лет назад. В том числе убийств и изнасилований, передает РИА Новости.

Недавно он рассказал, сколько тяжких и особо тяжких преступлений раскрыли следователи СК за первое полугодие 2021 года. Ложис отметил, что этот показатель увеличился почти на треть.