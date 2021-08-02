Суд приговорил блогера Джаборова к 2 годам и 4 месяцам колонии за розыгрыш с COVID-19 в метро

Фото: instagram/kara.prank

Суд приговорил блогера Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима. В феврале 2020 года он вместе со своими друзьями спровоцировал панику среди пассажиров метро, сымитировав приступ «инфекционного» заболевания. Об этом в понедельник, 2 августа, «Вечерней Москве» сообщила начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Джаборов осужден за хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Двум другим его соучастникам — Станиславу Мелихову и Артуру Исаченко — назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет каждому.

Видео: Пресс-служба Пресненского суда

Джаборова задержали в феврале 2020 года.

— В феврале 2020 года в социальных сетях был опубликован видеоролик, снятый в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Полежаевская» до «Улицы 1905 года», — рассказывает Нефедова.

На записи видно, как Исаченко упал, изображая приступ болезни. Мужчина начал кашлять, имитировать удушье и судороги. Джаборов подбежал к нему, создав видимость изменения пульса.

Видео: Telegram / Новости Москвы

После чего вместе с Мелиховым стал выкрикивать фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, искусственно создавая панику среди пассажиров, призывая их срочно покинуть вагон.