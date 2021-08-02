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Елена Кац призвала жестче контролировать реновационные стройки на фоне жалоб жителей

Павел Гриднев

Общество
Елена Кац призвала жестче контролировать реновационные стройки на фоне жалоб жителей
Елена Кац / Фото: Николай Темников

Необходим жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в рамках работ по программе реновации. Об этом заявила главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац, комментируя ситуацию в районе Новогиреево. Ранее к ней обратились жители нескольких домов по улице Утренней, которые пожаловались на шум и вибрацию от строительства реновационного дома по соседству.

Я не понаслышке знакома с этой проблемой, — отметила Елена Кац. — Вибрации ощущаются и в нашей поликлинике, расположенной на улице Утренней. Считаю это явление совершенно недопустимым. Необходим жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, причем как со стороны уполномоченных органов, так и общественный. Это касается всех этапов работ, начиная со сноса, который должен проводиться так, чтобы не доставлять дискомфорт жителям.

В непосредственной близости от стройплощадки по улице Утренней расположены 6 домов, их жители опасаются, что вибрация угрожает целостности зданий. Работы идут на расстоянии около 10 м от ближайшего дома, причем не прекращаются и в ночное время.

Елена Кац подчеркнула, что существуют четкие стандарты и нормативы работ. Так, снос и строительство вблизи зоны жилой застройки должны производиться с применением шумозащитных сеток и экранов, а также гидропушек, защищающих от распространения пыли. Согласно строительным нормам и правилам, допустимое значение уровня шума в дневное время не должно превышать 70 децибел, в ночное — 60. Если пороговые значения нарушаются, необходимо обратиться в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Ранее Елена Кац призвала организовать общественный контроль за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

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