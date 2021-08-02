МВД РФ не планирует включать в российский паспорт графу «национальность»

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В настоящий момент МВД России не разрабатывает документа, по которому в паспорт необходимо добавить графу «национальность». Об этом в понедельник, 2 июля, сообщили в пресс-центре ведомства.

— В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы «национальность», в МВД России не разрабатывается, — говорится в сообщении пресс-центра, отправленного в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

Согласно действующему законодательству, изменение в действующий паспорт не рассматривается.

В конце июля депутат ГосдумыИльдар Гильмутдинов предложил добавить новую графу в российские паспорта. По его словам, никаких определенных решений в нижней палате парламента пока не приняли. Однако есть те, кто выступает за появление новой графы. Например, сторонниками появления новой графы являются малочисленные коренные народы. Им требуется документ, подтверждающий этническую принадлежность, для того чтобы получить предусмотренные законодательством преференции.