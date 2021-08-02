Экономист оценила поддержку малого и среднего бизнеса в России и Европе

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Нельзя сопоставить уровни поддержки малого и среднего бизнеса в России и Европе ни по размерам, ни по значимости для предприятий. Так считает экономист, сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова.

По мнению эксперта, выделенных правительством средств для того, чтобы восстановить малые предприятия от последствий пандемии коронавируса, недостаточно. Вместе с тем объяснить небольшой по сравнению с Европой размер выплат можно тем, что на территории России не было жестких локдаунов. При этом степень деловой активности в нашей стране продолжает оставаться невысокой, считает аналитик.

— В нашей стране не было таких жестких локдаунов бизнеса, как в Европе. Благодаря этому Российская Федерация выходит из коронавирусного кризиса с небольшими финансовыми потерями. Но уровень деловой активности (индекс PMI) в промышленном секторе России снижается уже второй месяц подряд. Это может негативно сказаться на экономике, — пояснила Татьяна Куликова.

Она также добавила, что одним из важнейших факторов недостаточного восстановления малых и средних российских предприятий от кризиса является рост ключевой ставки, отмечает News.ru.