Сотрудники Московского авиацентра спасли более 60 человек в июле этого года

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

В июле 2021 года пилоты и спасатели Московского авиацентра (МАЦ) оказывали помощь в 118 происшествиях. За прошедший месяц они спасли 63 человека и пять животных. Об этом в понедельник, 2 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГКУ МАЦ.

В 49 случаях пилоты санитарных вертолетов госпитализировали пострадавших с мест ДТП.

Кроме того, спасатели МАЦ 66 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, а также для вскрытия дверей и для оказания помощи людям в прочих чрезвычайных ситуациях, в ходе которых была оказана помощь 14 пострадавшим и спасено пять животных.

1/4 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 2/4 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 3/4 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 4/4 Фото: Департамент ГОЧСиПБ

— Экипажи пожарных вертолетов в течение месяца участвовали в тушении трех пожаров: на Волгоградском проспекте, под Красногорском и в районе Марьино, при этом было выполнено 133 слива и сброшено 665 тонн воды, — рассказал директор МАЦ Кирилл Святенко.

Этим летом в деревне Зыбино в Новой Москве прошла тренировка по эвакуации заблудившихся в лесу. Спасатели показали широкий арсенал техники и слаженность действий.