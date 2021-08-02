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Сотрудники Московского авиацентра спасли более 60 человек в июле этого года

Илья Ашуров

Происшествия
Сотрудники Московского авиацентра спасли более 60 человек в июле этого года
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

В июле 2021 года пилоты и спасатели Московского авиацентра (МАЦ) оказывали помощь в 118 происшествиях. За прошедший месяц они спасли 63 человека и пять животных. Об этом в понедельник, 2 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГКУ МАЦ.

В 49 случаях пилоты санитарных вертолетов госпитализировали пострадавших с мест ДТП.

Кроме того, спасатели МАЦ 66 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, а также для вскрытия дверей и для оказания помощи людям в прочих чрезвычайных ситуациях, в ходе которых была оказана помощь 14 пострадавшим и спасено пять животных.

Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
3/4
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ

— Экипажи пожарных вертолетов в течение месяца участвовали в тушении трех пожаров: на Волгоградском проспекте, под Красногорском и в районе Марьино, при этом было выполнено 133 слива и сброшено 665 тонн воды, — рассказал директор МАЦ Кирилл Святенко.

Этим летом в деревне Зыбино в Новой Москве прошла тренировка по эвакуации заблудившихся в лесу. Спасатели показали широкий арсенал техники и слаженность действий.

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