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Выставка «Этюды о рисунках» открылась в Музее имени Пушкина

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Этюды о рисунках» открылась в Музее имени Пушкина
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представляет выставку «Этюды о рисунках. Итальянский вклад в русский символизм», посвященную рисункам итальянских мастеров, сотрудничавших с журналом «Весы».

Посетители увидят работы представителя стиля либерти в искусстве Италии начала XX века Умберто Брунеллески. В частности, «Коленопреклоненный мужчина на фоне сада», один из самых красивых листов художника, появившийся на страницах «Весов» дважды. В витрине между рисунками Брунеллески находится эскиз обложки журнала «Весы» Оскара Гильи. В творчестве художника современники видели «надежду нового итальянского искусства».

Сюжет и стилистические особенности рисунка «Две женщины возле курильницы» художника Ромео Костетти, типичные для искусства модерна, отражают ту стадию эволюции художника, когда он был особенно близок к символистскому движению. Рисунки Костетти «Пара в исторических костюмах на фоне пейзажа» и «Юноша и девушка в исторических костюмах на фоне дороги» свидетельствуют об интересе художника к так называемому старому искусству, характерному для культуры Флоренции первого десятилетия XX века.

Завершают экспозицию три рисунка Альберто Мартини. Художник выработал собственную манеру, близкую к поискам графиков-модернистов, а присущий ему вкус к гротеску и визионерству способствовал рождению загадочных и демонических образов, предвосхищающих сюрреализм.

Выставка открыта с 27 июля по 24 октября, сообщается на сайте музея.

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