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Две новостройки по программе реновации сдали в эксплуатацию в Зюзине

Илья Ашуров

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Две новостройки по программе реновации сдали в эксплуатацию в Зюзине
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На юго-западе столицы ввели в эксплуатацию два дома по программе реновации. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Завершено строительство двух жилых домов для переселения по программе реновации в районе Зюзино,квартал 14, корпус 3 и на улице Каховка, дом 23, корпус 5. Получено разрешение на ввод зданий в эксплуатацию, — сказал глава ведомства.

Жилой дом на Каховке вмещает в себя 108 квартир: 38 трехкомнатных, 32 двухкомнатных и 38 однокомнатных. Новостройка, расположенная в 14 квартале рассчитана на 255 квартир: 64 трехкомнатных, 143 двухкомнатных и 48 однокомнатных.

Первые этажи обеих новостроек нежилые. В них разместятся магазины, спортклубы, кафе, секции для детей и другие объекты, формирующие городскую среду.

Пространство вокруг домов благоустроили и озеленили. На близлежащей территории установили детские площадки и зоны отдыха для взрослых, а также высадили деревья, кустарники и цветники, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В конце прошлого месяца завершилось расселение пятого дома по программе реновации в Академическом районе столицы.

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