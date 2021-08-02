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Доктор Ковальков объяснил, как обезжиренные продукты сказываются на гормонах

Анна Михалюк

Общество
Доктор Ковальков объяснил, как обезжиренные продукты сказываются на гормонах
Фото: pixabay.com

Диетолог Алексей Ковальков рассказал, почему обезжиренные продукты лучше не включать в рацион. Как оказалось, жиры — это незаменимый строительный материал для организма человека. Лишая себя жиров, мы угрожаем своему здоровью.

— Мы все состоим из жиров, все клетки состоят из фосфолипидов. И если откинуть все жиры, мы растечемся по полу, косточки скелета посыпятся на пол. Мозг состоит из жира на 80 процентов. Все половые гормоны, в том числе мужской тестостерон, состоят из жиров. И если женщины в ресторане сейчас предпочитают есть нежирную рыбку, то у мужика кусок мяса изо рта не вырвешь. Он свой шашлык ни на что не променяет. Это происходит потому, что он чувствует, от чего зависит его мужская сила: от жиров, — поясняет доктор в новом ролике на своем YouTube-канале.

Диетолог рассказал, что жиры сгорают у нас в легких с выделением тепла, то есть, мы греемся этими самыми жирами. Он напомнил, что в сутки нужно получать из продуктов до 80 граммов жира, причем половина из них — растительного происхождения, а другая половина — животного.

Ранее Алексей Ковальков рассказывал о том, почему людям, перенесшим коронавирус, необходимо есть больше зелени и свежих овощей.

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