Олег Леонов: Власть должна прийти к бездомным людям с вакциной от коронавируса

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Олег Леонов, куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей, заявил, что начинать решать проблемы бездомных людей необходимо с вакцинации от COVID-19 и других опасных заболеваний.

— Лица без определенного места жительства — социальная проблема многих больших городов. К такому образу существования люди приходят по разным причинам, но общество не должно оставлять попыток вернуть их к нормальной жизни. В первую очередь, необходимо обеспечить эпидемиологическую безопасность — вакцинировать бездомных людей не только от коронавируса, но и от других серьезных заболеваний. Причем не заставлять их идти куда-то, а прийти с вакциной туда, где наблюдается высокая концентрация бездомных, — прокомментировал Олег Леонов.

2 августа состоялась встреча Олега Леонова с представителями НКО МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», «Дома трудолюбия «Ной», Центра «Дом друзей» и учредителем Фонда Регины Юрьевой по поддержке и реализации приоритетных социальных проектов. Темой встречи стало обсуждение проблем бездомных людей.

Кандидат в депутаты отметил, что заниматься проблемой в первую очередь должно государство, его исполнительная и законодательная ветви совместно с социально-ориентированными организациями этого сектора. Должна быть создана определенная инфраструктура, обеспечивающая первичные потребности бездомных людей: сон, еда, гигиена.Помимо этого, очень важно вести работу по социализации этой категории граждан: создавать условия для общественно-полезной работы.

Благодаря системному и комплексному подходу проблема бездомных людей может решиться за несколько лет, считает Олег Леонов, но сейчас принципиально важно решить вопрос именно вакцинации бездомных.