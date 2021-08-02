Россиянам объяснили, какие неприятности сулит убывающая Луна

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Луна как ближайший спутник Земли влияет на внутреннее состояние человека и его судьбу. Существует несколько примет, которые подтверждают зависимость определенного периода жизни человека и разных фаз Луны.

Например, если хочется любви радости, увеличение финансов, то сделает загадывать желания на растущую Луну или в полнолуние. Если же хочется что-то убрать из своей жизни — проблемы, лишний вес, вредные привычки, стресс — следует посылать мысленные сигналы убывающую Луне.

Не стоит иметь финансовые вопросы в период исчезающей Луны, так как это небезопасно. Также следует перенести все свои масштабные планы и ничего не менять в своей жизни, так как уменьшающаяся Луна символизирует потери в жизни человека, сообщает Пятый канал.

Однако существует ритуал, который может быть полезен тем, кто хочет избавиться от финансовых задолженностей. Для этого нужно взять несколько крупных купюр, завязать их зеленой или золотой лентой и положить на подоконник на ночь. В этот момент нужно произносить заклинание:

— Как Луна в небе убывает, так и мои долги будут уменьшаться. Финансовая ситуация поправится, будни мои наладятся. Жить мне припеваючи и бедности не знаючи. Благодарствую тебе за это, ночная красавица, и хвала Высшим силам. Аминь.

За счет такого заклинания заговоренные ленты притянут успех в финансовых делах, но часть этих купюр нужно будет отдать кредитору.