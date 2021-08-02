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Баженов уверен, что повышение энергоэффективности зданий снизит нагрузку на экологию

Павел Гриднев

Общество
Баженов уверен, что повышение энергоэффективности зданий снизит нагрузку на экологию
Фото: Максим Манюров

Минэкономразвития выступило с инициативой принять к 2023 году закон, который обяжет сообщать класс энергоэффективности жилых и общественных помещений при их продаже или сдаче в аренду. Меры помогут оценить размер возможной экономии при оплате ЖКУ. Лидер общественного движения Тимофей Баженов прокомментировал планы властей.

— Если посмотреть в платежки, которые получает каждый жилец многоквартирного дома, самая большая сумма там за отопление жилья. А его потребление зависит от степени энергоэффективности здания. Практика показывает, что разница в плате за отопление на квадратный метр может достигать трети суммы и даже больше в зависимости от энергетического класса здания. А расходы на теплоснабжение в зданиях, например, классов А++ и G могут отличаться чуть ли не в два раза, — поделился Тимофей Баженов.

Журналист напомнил, что энергоэффективность стоит отличать от энергосбережения. Последнее подразумевает снижение потребления энергии. В свою очередь высокая энергоэффективность здания позволяет жить в обычном режиме, но экономить на платежах за ЖКУ.

Баженов рассказал, что недвижимость в энергоэффективных зданиях стоит дороже, потому что для этого используются материалы с более высокой ценой. Для покупателей квартир в энергоэффективном здании сделка обходится на 5–10 процентов дороже, чем в обычном доме. Но уже через несколько лет вложенные средства окупаются за счет более низкой стоимости коммунальных платежей.

— Строительство зданий с высокой энергетической эффективностью, помимо экономии ресурсов, снижает нагрузку на экологию, так как на их отопление требуется тратить меньше топлива. Следовательно, в окружающую среду выбрасывается меньше углекислого газа и загрязняющих ее продуктов горения, — отметил лидер общественного движения.

Тимофей Баженов считает, что в новых условиях надо будет следить за тем, чтобы застройщики и девелоперы, ссылаясь на законодательство, не завышали цены на жилые и общественные помещения. Поэтому к разработке нового закона журналист предлагает привлечь экспертов и представителей общественности в сфере строительства и ЖКХ.

Новый закон должен стимулировать повышение энергоэффективности не только в новых домах, но и в старых зданиях, доля которых составляет 70 процентов от всего жилого фонда.

В России применяют семь классов энергетической эффективности — от A до G, где А — это самый высокий показатель, а G — самый низкий.

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