Косметолог объяснила, какой признак на лице выдает пьющего человека

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Прием алкоголя, а особенно систематический, не может не сказаться на состоянии организма. Внешность у людей, которые злоупотребляют спиртным, со временем становится характерной. Врач-косметолог Светлана Киричук рассказала о главном признаке на лице, который выдает пьющего человека.

—У мужчин и у женщин главный признак — это купероз, такая поверхностная красная сеточка. Она бывает наследственной, а бывает вызванной частым приемом алкоголя. Если у девушек есть склонность к куперозу, тогда лучше, если так можно сказать, пить другие напитки, а не красное вино, которое расширяет кровеносные сосуды, — объясняет врач на YouTube-канале «НеВинная».

Также врач рассказала о разнице в восприятии алкоголя у разных пациентов.

— Общаясь с пациенткой из Германии перед процедурой, я спросила, когда она выпивала последнийраз. Она ответила, что не помнит. При этом после процедуры мы разговорились и она сказала, что была вчера с подругами в баре. «Так ведь получается, что вы пили!» — сказала я. — «Нет, — ответила пациентка. — Это же всего лишь пиво!». То есть, пиво для них — это не алкоголь, — смеется врач.

Ранее косметолог рассказала о том, насколько инъекции совместимы с алкоголем.