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«В прострации между омегой и альфой»: мужчина заявил в полицию о своем похищении

Илья Ашуров

Происшествия
«В прострации между омегой и альфой»: мужчина заявил в полицию о своем похищении
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Житель столицы сообщил в полицию о том, что его похитили. При этом на вопрос о своем местонахождении он ответил довольно отвлеченно. Об этом в понедельник, 2 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», мужчина позвонил в полицию вечером 31 июля. Он рассказал, что незнакомец посадил его в машину и вывез в лесопарковую зону, где собирался изнасиловать. Заявитель предположил, что он стал жертвой маньяка. По словам мужчины, ему удалось сбежать от похитителя и спрятаться в кустах.

После слов о «кустах» звонивший неожиданно бросил трубку.

Правоохранители ему перезвонили. Тогда «жертва маньяка» заявил, что о его прошлых высказываниях «можно забыть». На вопрос о своем местонахождении он ответил, что «находится в прострации между омегой и альфой». Вероятно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В конце июля «Вечерняя Москва» сообщала, что москвичка выкупила мужа с братом у похитителей за крупную сумму.

Как стало известно «ВМ», женщина несколько раз пыталась дозвониться сначала до мужа, а потом и до его родного брата, но все тщетно. Однако спустя полтора часа супруг вышел на связь и сообщил, что их с братом похитили и требуют выкуп.

Несколькими траншами встревоженная женщина перевела на карту похищенного мужа 500 тысяч рублей, еще один миллион рублей собрала наличкой и через пару часов встретилась в назначенное время с неким мужчиной возле собственного офиса на Большой Полянке.

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