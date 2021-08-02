Появилось видео с места ДТП с автобусом в Турции, где погибли три россиянина
В Сети появилось видео с места ДТП с автобусом, который перевозил российских туристов в Турции. В результате происшествия погибли три человека и пострадали пятеро.
На кадрах видны повреждения на корпусе автобуса. В частности, у него почти полностью выбито лобовое стекло. Вокруг места аварии находится множество людей. Спасатели помогают пострадавшим — их заносят в автомобили скорой помощи.
В понедельник, 2 августа, около 18:00 в районе Манавгата автобус, в котором находилось 22 российских туриста, выехал на встречную полосу, после чего перевернулся.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.
Двое пострадавших находятся в реанимации. Сотрудник Генконсульства РФ отправился на место инцидента для выяснения обстоятельств случившегося.