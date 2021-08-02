Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появилось видео с места ДТП с автобусом в Турции, где погибли три россиянина

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось видео с места ДТП с автобусом в Турции, где погибли три россиянина
Фото: Telegram / РИА Новости

В Сети появилось видео с места ДТП с автобусом, который перевозил российских туристов в Турции. В результате происшествия погибли три человека и пострадали пятеро.

На кадрах видны повреждения на корпусе автобуса. В частности, у него почти полностью выбито лобовое стекло. Вокруг места аварии находится множество людей. Спасатели помогают пострадавшим — их заносят в автомобили скорой помощи.

В понедельник, 2 августа, около 18:00 в районе Манавгата автобус, в котором находилось 22 российских туриста, выехал на встречную полосу, после чего перевернулся.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.

Двое пострадавших находятся в реанимации. Сотрудник Генконсульства РФ отправился на место инцидента для выяснения обстоятельств случившегося.

Читайте также:
Турцияинцидент с российскими туристамиДТП с автобусом
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте