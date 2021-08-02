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Народный календарь. Что нужно сделать 3 августа, чтобы не бедствовать целый год

Василий Плиткин

Общество
Народный календарь. Что нужно сделать 3 августа, чтобы не бедствовать целый год
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Церковь 3 августа почитает память пророка Иезекииля и вспоминает Онуфрия Молчаливого.

По народным поверьям, в этот день нельзя быть ленивым. Считается, что человек, который хорошо поработает 3 августа, не будет бедствовать весь год. Во время работы не стоит с кем-то общаться или петь песни, иначе это может привлечь проблемы в жизнь. Также нельзя врать и говорить о том, чего на самом деле не планируете делать. Лучший способ провести этот день — много работать, иногда молиться и периодически есть.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 3 августа, чтобы не бедствовать целый год

Приметы погоды в этот день гласят, что если ночь будет холодной, то зима придет рано и окажется морозной. А если сороки будут громко кричать, то зима будет теплой.

3 августа отмечается День арбуза. По мнению историков, родиной плода является Южная Африка.

Жители Древнего Египта знали про арбузы и возделывали их, а в XX веке до нашей эры их регулярно помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в загробном путешествии.

В России и Европе арбузы появились в период с XI по XIV век, а в Америку они попали в XVI веке вместе с африканскими рабами.

63 года назад американской атомной подлодке «Наутилус» впервые удалось достигнуть Северного полюса. Она вышла 23 июля 1958 года из гавани Перл-Харбор и уже 3 августа оказалась на полюсе Земли.

После завершения ремонта в августе 1960 года лодку приписали к Шестому американскому флоту и она стала первой атомной лодкой в Средиземном море. В наше время «Наутилус» стоит в американском порту Гротон у мемориального причала.

3 августа 1959 года открылся первый Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Большой приз получил фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека», а приз за технический прогресс в кинопроизводстве достался китайскому фильму «Новая история старого солдата».

Данный кинофестиваль регулярно проводился в столице в нечетные годы, а с 1995-го его стали проводить ежегодно. В 1972 году ММКФ вошел в группу фестивалей класса «А» наряду с Каннским, Берлинским и Венецианским.

В этот день родились журналист Александр Невзоров, актер Сергей Чонишвили, молдавская певица Мария Биешу, а также писатель Анатолий Алексин.

Именины отмечают Иван, Федор, Петр, Анна, Евгений, Георгий и Роман.

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