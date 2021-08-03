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Пожар произошел в доме на юго-западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Пожар произошел в доме на юго-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

В Москве на Ленинском проспекте в ночь на вторник, 3 августа, случился пожар в квартире жилого дома.

Пламя охватило квартиру, которая расположена на третьем этаже здания. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые приступили к тушению возгорания.

Информации о пострадавших и причинах пожара на данный момент не поступало, передает РЕН ТВ.

Появились фото крупного пожара на металлическом складе в Марьине. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

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