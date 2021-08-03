Пассажиры восемь часов не могут вылететь в Хабаровск из аэропорта Шереметьево

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал B Карта всех событий

Пассажиры рейса Москва — Хабаровск более восьми часов не могут вылететь из аэропорта Шереметьево. Люди пожаловались на сложившуюся ситуацию в социальных сетях во вторник, 3 августа.

— Ни отдыха, ни горячего питания, 80 рублей на человека — все блага авиакомпании в одном из самых дорогих аэропортов мира. Компания специально тянет время, откладывая вылет на час, и так каждый час, чтобы людей лишить их законных прав, — написала пользователь соцсети Facebook Юлия Вандышева-Кремнева.

Авиакомпания «Россия» объясняет ситуацию неисправностью самолета. Также утверждается, что перевозчик пока не может заменить воздушное судно.

Пассажиры отметили, что компания через шесть часов выдала ваучеры на покупку еды на 400 рублей.

В Роспотребнадзоре объяснили, как вернуть деньги за невозвратные билеты при задержке рейса. Люди также имеют право обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес из-за задержки.