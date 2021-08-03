Крым предъявит властям Украины иски по пяти блокадам

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Крым планирует предъявить Украине иски за инициирование пяти блокад полуострова. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского госсовета, заместитель главы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

По его словам, иски основаны на водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокадам. Самыми масштабными по сумме ущерба станут иски по первым двум из них.

Первый иск по блокаде водоснабжения планируется подать осенью 2021 года. Глава комитета отметил, что его основа уже подготовлена.

— Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки, — цитирует собеседника РИА Новости.

Предварительно сумма ущерба по этому иску составит 1,47 триллиона рублей.

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу были остановлены Киевом в апреле 2014 года. Они на 86 процентов обеспечивали водные потребности Крыма. Москва пытается решить проблему за счет бурения артезианских скважин и прямых поставок воды из остальных регионов России.