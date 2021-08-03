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Хоккейные ворота упали на десятилетнего мальчика на стадионе в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Хоккейные ворота упали на десятилетнего мальчика на стадионе в Москве
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, улица РаменкиКарта всех событий

На спортивной площадке на десятилетнего мальчика упали хоккейные ворота. Ребенок госпитализирован. Об этом во вторник, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером 2 августа на улице Раменки. На спортивной площадке на десятилетнего ребенка упали хоккейные ворота.

— Прокуратура города Москвы организовала проверку по факту инцидента, — сказала Нефедова.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортивной площадки. По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Похожий случай произошел в конце апреля. Инцидент произошел возле жилого дома на Чоботовской улице. Во время игры на футбольной площадке на 11-летнюю девочку упали ворота. Ребенка госпитализировали. В больнице у нее диагностировали ушибы и отпустили домой.

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