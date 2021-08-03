Хоккейные ворота упали на десятилетнего мальчика на стадионе в Москве
На спортивной площадке на десятилетнего мальчика упали хоккейные ворота. Ребенок госпитализирован. Об этом во вторник, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером 2 августа на улице Раменки. На спортивной площадке на десятилетнего ребенка упали хоккейные ворота.
— Прокуратура города Москвы организовала проверку по факту инцидента, — сказала Нефедова.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортивной площадки. По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Похожий случай произошел в конце апреля. Инцидент произошел возле жилого дома на Чоботовской улице. Во время игры на футбольной площадке на 11-летнюю девочку упали ворота. Ребенка госпитализировали. В больнице у нее диагностировали ушибы и отпустили домой.