Хоккейные ворота упали на десятилетнего мальчика на стадионе в Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, улица Раменки Карта всех событий

На спортивной площадке на десятилетнего мальчика упали хоккейные ворота. Ребенок госпитализирован. Об этом во вторник, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером 2 августа на улице Раменки. На спортивной площадке на десятилетнего ребенка упали хоккейные ворота.

— Прокуратура города Москвы организовала проверку по факту инцидента, — сказала Нефедова.

1/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы 3/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортивной площадки. По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Похожий случай произошел в конце апреля. Инцидент произошел возле жилого дома на Чоботовской улице. Во время игры на футбольной площадке на 11-летнюю девочку упали ворота. Ребенка госпитализировали. В больнице у нее диагностировали ушибы и отпустили домой.