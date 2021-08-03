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Музей Победы покажет фильм об экологической катастрофе в Японии

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы покажет фильм об экологической катастрофе в Японии
Фото: АГН Москва

Музей Победы 5 августа приглашает посетителей на бесплатный показ фильма «Великий», который состоится в рамках киноклуба «Поклонка».

Перед началом показа киновед Геннадий Ходос расскажет о фильме и актерах. В главной роли в ленте снялся Джонни Депп. И это — последняя на сегодня главная роль актера. Режиссер фильма Эндрю Левитас отмечает, что Джонни Депп ведет свою партию на разрыв, отдавая всем нам часть своей души.

Интересно будет узнать и о судьбе американского фотографа Юджина Смита, который после Второй мировой вернулся в Японию и сделал шокировавшие мир снимки последствий экологической катастрофы.

Фильм «Великий» —история, основанная на реальных событиях. В 1970-х годах по заданию редактора журнала Life Смит возвращается в Страну восходящего солнца. Здесь в маленьком городке Минамата у жителей обнаруживают признаки отравления ртутью, которую сбрасывает в воду местного залива крупная химическая компания.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщает пресс-служба музея.

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