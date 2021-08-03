Фотовыставка «Калейдоскоп «Моспром» открылась в столице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Фотовыставка «Калейдоскоп «Моспром», посвященная столичной промышленности, открылась в Москве. До 31 августа ее можно увидеть на Школьной улице и Арбате.

Посетители выставки увидят, как производится пастеризованное молоко, автомобили завода Renault, спортивное питание, творожный сыр «Карат», умные электросчетчики «Росэлектроники». На фотоснимках представлены самые яркие моменты процесса производства.

12 заводов из 40 предприятий — участников выставки представлены в таком городском формате впервые. Среди новичков — производитель оконных и дверных систем VekaRus, завод нетканых материалов «Термопол», предприятие по производству регулирующей трубопроводной арматуры «ЛГавтоматика», завод по выпуску гофрокартона и картонных упаковок SmurfitKappa.

Выставки можно посмотреть бесплатно, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В июле четвертый сезон открыл проект звездный «Открой#Моспром». В рамках проекта по столичным предприятиям гостей онлайн ведут популярные артисты и известные личности.