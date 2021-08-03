В Генконсульстве рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Турции россиян

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Пострадавшие в аварии с туравтобусом в Турции россияне находятся под наблюдением врачей, четверо туристов остаются в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 3 июля, рассказал представитель генконсульства РФ в Анталье.

По его словам, по состоянию на 10:00 за всеми гражданами, которые пострадали в аварии в Манавгате, наблюдают специалисты местных медицинских учреждений. Состояние четырех пациентов оценивается как тяжелое, они перенесли операции и лежат в настоящее время в реанимации.

Российские дипломаты в свою очередь продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Сотрудники консульства навестили пострадавших, пообщались с лечащими врачами, а также задали вопросы о прогнозах по срокам восстановления пациентов, передает ТАСС.

ДТП произошло 2 августа около 18:00 в районе Манавгата. В автобусе находилось 22 российских туриста, среди них было девять детей.

По предварительным данным, которые приводит Генконсульство России в Анталье, водитель не справился с управлением, а затем выехал на встречную полосу, в результате транспортное средство перевернулось.

Большинство туристов, пострадавших в аварии, по информации туроператора «Интурист», прибыло из Самарской области. Их разместили в четырех больницах.

Они должны были вылететь в Самару рейсом ZF 6394 в 21:50. Сотрудники компании прибыли на место инцидента. Водителя автобуса также доставили в больницу, сообщили в дорожной полиции Антальи.

«Интурист» открыл для родственников пострадавших горячую линию +90 (538) 393-34-51. Также компания заявила о готовности оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших.