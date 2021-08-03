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Ветераны-десантники провели урок мужества для подростков юго-востока Москвы

Павел Гриднев

Общество
Ветераны-десантники провели урок мужества для подростков юго-востока Москвы
Фото: Анна Никитина

В день рождения Воздушно-десантных войск в сквере героя Советского Союза Федора Полетаева общероссийская общественная организация «Совет матерей» пригласила ветеранов-десантников рассказать подросткам о том, что такое служба в ВДВ и почему этот род войск сегодня считается самым престижным в российской армии.

Участники встречи возложили цветы к памятнику героя Федора Полетаева, а затем подростки 13–16 лет с увлечением слушали рассказы ветеранов десантных войск, тех, кто прошел множество горячих точек и участвовал в настоящих боях с террористами.

— Настоящий патриотизм воспитывается именно так, когда реальные герои рассказывают мальчишкам о том, как защищали Родину. Сейчас ребята стоят на развилке жизненного пути, и им только предстоит сделать свой выбор. Такие увлекательные и доверительные встречи формируют и закрепляют представления о том, что такое мужество, верность, чувство долга, — подчеркнула Татьяна Буцкая.

Десантники рассказали ребятам, что в современной российской армии всегда найдется место для умных и крепких парней. Армия важна для становления личности, укрепления духа и получения важных и полезных навыков на всю жизнь.

Татьяна Буцкая пояснила, что нужно сохранить преемственность между поколениями защитников, и привела пример военных династий, которыми всегда была богата Россия.

— У тех, кто посвятил свою жизнь защите Родины, должны быть крепкие тылы. Сегодня отношение к армии особенное. Жены, дети и родители профессиональных военных защищены государством. Это касается и льготных жилищных программ, и сохранения династий. Дети военного или сотрудника правоохранительных органов, сотрудника МЧС, желающие продолжить традицию семьи и служить в России, должны иметь преимущественное право на поступление в соответствующее образовательное учреждение, — сказала лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Она считает, что живое общение ребят с десантниками наверняка запомнится многим из них надолго, а для кого-то послужит верным ориентиром при выборе жизненного пути.

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