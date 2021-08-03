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Правоохранители задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать собственную дочь в Люберцах

Илья Ашуров

Происшествия
Правоохранители задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать собственную дочь в Люберцах
Фото: СК РФ

В подмосковных Люберцах правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который пытался изнасиловать свою 17-летнюю дочь. Об этом во вторник, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 2 августа пьяный мужчина попытался изнасиловать свою дочь в квартире жилого дома. Спасаясь от домогательств, девушка выпрыгнула в окно четвертого этажа. Позже ее доставили в больницу с повреждениями.

Отец девушки был задержан.

— Планируется назначение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз.В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Врадий.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Изнасилование несовершеннолетней».

Ночью 31 июля мужчина ограбил и изнасиловал девушку вблизи жилого дома в Москве. Инцидент произошел на улице Маршала Конева.

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