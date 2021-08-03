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Зоологический музей пригласил москвичей на занятия «УДачные знакомые»

Ольга Маркова

Развлечения
Зоологический музей пригласил москвичей на занятия «УДачные знакомые»
Фото: Pixabay

Зоологический музей МГУ имени Ломоносова в августе приглашает взрослых и детей на цикл интерактивных занятий «УДачные знакомые». Мероприятия посвящены знакомству с животными, которых можно встретить на дачном участке, в парке, у речки. Участники узнают, как они называются, где живут, чем питаются, как устроены и опасны ли.

Откроет цикл 7 августа программа «Амфибии», где можно познакомиться с разными представителями земноводных — от таинственных червяг до гигантских саламандр. Ребята узнают о том, можно ли трогать жабу, какое земноводное самое ядовитое и куда зимой пропадают лягушки.

Через неделю, 14 августа, участники занятий будут знакомиться с «Бабочками». Эти хрупкие создания природы способны не только вдохновить своей красотой художника, дизайнера или композитора, но и оставить поле без урожая, а лес — без листвы.

Завершит летние занятия 21 августа программа «Ракообразные», где участники познакомятся с многообразием ракообразных — от микроскопических существ до рекордсменов-гигантов. Экскурсоводы расскажут самое интересное: о том, где раки зимуют, как они линяют, почему рак краснеет при варке, можно ли отыскать рака в луже.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

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