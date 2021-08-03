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Жители Матушкино смогут проголосовать, как им отпраздновать 80-летие битвы за Москву

Михаил Алимов

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Жители Матушкино смогут проголосовать, как им отпраздновать 80-летие битвы за Москву
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Для жителей столицы, зарегистрированных в районе Матушкино Зеленоградского округа, появилось электронное территориальное голосование. На платформе «Активный гражданин» они смогут выбрать, какое мероприятие нужно провести в центре досуга и спорта «Заря» к 80-летию битвы за Москву.

Доступны три варианта — проведение праздничной программы для жителей района, акция «Открытка ветерану» и конкурс детских рисунков. Доступно и предложение собственного варианта ответа.

Москвичи проголосовали уже за более 4,9 тысячи проектов на портале «Активный гражданин». Подробнее ознакомиться с порталом можно на официальном сайте мэра столицы.

В июле сообщалось, что пользователи портала смогут выбрать имя для спасенной в Якутии белой медведицы. Выбрать можно из двух вариантов — хищницу будут звать Томпа или Айталина, а также можно предложить свой вариант.

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