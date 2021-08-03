Поезда задерживаются на Курском направлении МЖД по техническим причинам

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Курское направление Московской железной дороги Карта всех событий

Поезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в сторону области по техническим причинам. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в пресс-службе МЖД.

Отмечается, что организация принимает меры для скорейшего восстановления движения и приносит извинения пассажирам за возникшие неудобства.

30 июля стало известно, что расписание поездов изменится на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД. Это произойдет в связи с проведением плановых путевых работ на участке Павшино — Нахабино и станции Павшино. Кроме того, расписание электричек на Киевском направлении МЖД изменится в августе. Причиной изменений послужат ремонтные работы на путях.