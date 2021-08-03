Власти Подмосковья поднимут внутренний туризм к половине допандемийного уровня

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Более чем на 50 процентов к допандемийному уровню собираются восстановить объемы внутреннего туризма в Подмосковье к концу текущего года. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.

С января в Московской области побывали свыше восьми миллионов туристов. Всего же в этом году регион собирается принять более 13 миллионов человек. Эта цифра на два миллиона выше, чем показатель прошлого года, а также на девять миллионов ниже данных допандемийного 2019-го года.

— В 2021 году планируется восстановить внутренний туризм более чем на 50 процентов по отношению к допандемийному времени. Для Подмосковья это хороший темп, особенно учитывая, что много жителей нашей страны все-таки предпочитают отдыхать возле моря, — пояснил председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

По его словам, даже несмотря на отсутствие моря в регионе, он находится среди лидеров самых посещаемых в стране. Среди самых популярных мест в Московской области – Зарайск, Коломна, Клин и Сергиев Посад. Это локации, которые обладают богатым историческим бэкграундом, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».