Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти Подмосковья поднимут внутренний туризм к половине допандемийного уровня

Елена Фролова

Общество
Власти Подмосковья поднимут внутренний туризм к половине допандемийного уровня
Фото: Pixabay

Более чем на 50 процентов к допандемийному уровню собираются восстановить объемы внутреннего туризма в Подмосковье к концу текущего года. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.

С января в Московской области побывали свыше восьми миллионов туристов. Всего же в этом году регион собирается принять более 13 миллионов человек. Эта цифра на два миллиона выше, чем показатель прошлого года, а также на девять миллионов ниже данных допандемийного 2019-го года.

— В 2021 году планируется восстановить внутренний туризм более чем на 50 процентов по отношению к допандемийному времени. Для Подмосковья это хороший темп, особенно учитывая, что много жителей нашей страны все-таки предпочитают отдыхать возле моря, — пояснил председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

По его словам, даже несмотря на отсутствие моря в регионе, он находится среди лидеров самых посещаемых в стране. Среди самых популярных мест в Московской области – Зарайск, Коломна, Клин и Сергиев Посад. Это локации, которые обладают богатым историческим бэкграундом, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Читайте также:
Московская областьотдыхтуризм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте