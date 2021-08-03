Петр Толстой проверил качество ремонта филиала поликлиники № 9 в Кузьминках

Фото: Александр Чикин

Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой проверил качество капитального ремонта первого филиала Городской поликлиники № 9 в Кузьминках. Парламентарий осмотрел обновленный корпус вместе с представителями управы района и компании-подрядчика.

— Новый московский стандарт поликлиник — это передовые, лучшие медицинские технологии. Учитываются высокие требования с точки зрения даже внешнего вида учреждения, того, с каким настроением пациент заходит туда. Я разговаривал с жителями — они все довольны, счастливы, — отметил Толстой.

Четырехэтажный филиал поликлиники находится по адресу Есенинский бульвар, дом 9, корпус 1. В нем заменили инженерные системы, обновили отделку помещений. Медучреждение обслуживает 47,6 тысячи пациентов. Здание построили в 1964 году. Его площадь составляет 3,2 тысячи квадратных метров.

Специалисты приступили к капитальному ремонту поликлиники в июне 2020 года и завершили в июле 2021 года. В медучреждение также поставили новое оборудование для кабинетов офтальмологов и отоларингологов, а также маммограф, рентгеновский аппарат, аппараты УЗИ и флюорограф.

Кроме того, в здании продумали новое расположение кабинетов с учетом потребностей пациентов. Чтобы не скапливались очереди в коридорах, рабочие зоны медиков разделят по этажам. Самые посещаемые кабинеты докторов и лаборатории забора анализов будут работать на нижних этажах.

Горожане попросили Толстого помочь с организацией остановок общественного транспорта поближе к медучреждению. Парламентарий обещал рассмотреть этот вопрос.

Ранее Толстой проверил качество капитального ремонта в первом филиале детской городской поликлиники № 150. Медучреждение находится в столичном районе Люблино, к нему прикреплены 11 224 пациента.