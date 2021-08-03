Как пожары в Турции сказываются на отдыхе россиянах и местных жителях. Мнение экспертов

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Ситуация в Турции накаляется: помимо лесных пожаров которые бушуют на территории страны не одну неделю, пришла новость о трагедии: водитель пассажирского автобуса с российскими туристами не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел на встречную полосу и перевернулся. Три российских туриста погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Эксперты в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали, как все эти происшествия сказываются на общем эмоциональном фоне отдыхающих и местных жителей.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

В Турции вместе с пожарами продолжает накаляться психологическая атмосфера

— В обыденной жизни ничего не изменилось, с логистикой все в порядке. Турецкий народ проявляет сплоченность и выдержку. Идет гуманитарная помощь пострадавшим в регионе. Люди помогают всем, чем могут. Психологической напряженности и паники нет, — рассказывает Людмила Андреевна Мулту, руководитель Bursa Rus Kültür derneği, организатор путешествий. — В прошлом году было землетрясение, и все тоже собирали помощь.

Психолог Анастасия Булгакова считает, что в момент всеобщего стресса у людей страдает вегетативная нервная система.

— Может это произошло и с водителем, который был в автобусе. Страдает сердце, возникает тремор, покалывание конечностей. Возможно, у водителя на фоне стресса и серьезного выброса кортизола, который съедает белок, мог случиться такой приступ, и он мог не справиться с управлением, — рассказывает специалист. — Есть люди, которые в состоянии стресса мобилизируются и рвутся на помощь окружающим, это нормально.

Противоположную реакцию должны вызывать другие действия.

— Если человек не испытывает вообще ничего, как некоторые наши туристы, которые спокойно снимали пожары на видео, — это серьезное психическое отклонение, это нарушение чувства эмпатии, нормальных человеческих чувств, — считает психолог.

Напомним, что вслед за Турцией загорелась и Греция — сейчас в стране активно борются с возгораниями, которым способствует погода за окном — выше плюс 30 в дневные часы.