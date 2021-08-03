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Меры против COVID-19 ужесточат в Ростовской области с 4 августа

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Меры против COVID-19 ужесточат в Ростовской области с 4 августа
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Со среды, 4 августа, в Ростовской области ужесточат ограничения против коронавируса. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Новый документ вводит с 4 августа обязательное условие для посещения гражданами ряда организаций и учреждений. Для того чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; документ о перенесенном в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванном коронавирусом; отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, — говорится в сообщении.

Один из указанных документов жителям и туристам придется предъявить при посещении общепита, летних веранд, фитнес-клубов, отделений МФЦ, социальных фондов, а также при заселении в общежития.

Кроме того, в области временно остановят работу саун и бань, а также бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. Под запретом окажется и работа фуд-кортов в ТРЦ, а больницы и поликлиники не будут проводить диспансеризацию и профосмотры, а также оказывать плановую медицинскую помощь и госпитализацию, отмечается на сайте правительства.

За последние сутки в России выявили 22 010 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. При этом 8,2 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. В Ростовской области зафиксировали 444 новых случая коронавируса.

Всего в стране после прохождения лечения от COVID-19 за минувший день выздоровели 18 963 пациента. За прошедшие сутки было также зафиксировано 788 летальных исходов.

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