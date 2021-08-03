Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Благотворительные фонды предложили меры поддержки людей с ОВЗ

Павел Гриднев

Общество
Благотворительные фонды предложили меры поддержки людей с ОВЗ
Фото: Ольга Крылова

30 июля в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47 по инициативе Артема Метелева, Председателя Совета Ассоциации волонтерских центров и основателя проекта «Одобрено» прошла стратегическая сессия: «Какие меры поддержки нужны людям с ОВЗ». Участники обсудили проблемы развития инклюзивного общества в России и необходимых мер поддержки людей с ОВЗ.

К обсуждению присоединились 26 руководителей благотворительных фондов и представителей общественных организаций, среди которых Благотворительный Фонд «Благо Дари Миру», Благотворительный фонд «Люблю жизнь», Благотворительный Фонд «Гольфстрим», Фонд развития общественно-значимых инициатив, Академия доступной среды, Региональная общественная организация инвалидов «АЛЫЕ ПАРУСА», АНО «Доступ Открыт» и многие другие.

Артем Метелев отметил, что Москва активно развивает меры поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в Программе Сергея Собянина «Лучший город Земли» сообщается, что 90% общественного транспорта приспособлено для маломобильных граждан, а различные льготы и пособия получают 8,4 млн москвичей, среди которых и люди с ОВЗ. Программа Мэра ориентирована на расширение этих мер поддержки.

Участники обсудили, какие нормативно-правовые барьеры существуют при реализации мер поддержки людей с ОВЗ, развитие системы реализации медико-социальной экспертизы и индивидуальных программ реабилитации, рассмотрели успешные международные и российские практики, среди которых развитие безбарьерной среды обитания, интеграции в современный рынок труда и социализации, в том числе, с использованием цифровых средств коммуникации.

Благотворительные фонды предложили меры поддержки людей с ОВЗФото: Ольга Крылова

По итогам встречи они выделили наиболее важные темы, которые будут рассмотрены в рамках проекта «Одобрено»:

— законодательное наделение дополнительными полномочиями органов общественного контроля

— общественный контроль за качеством доступной среды, допуск туда независимых общественных организаций, уточнение их роли в приемке объектов и ответственности;

— интеграция в школы и университеты инклюзивных практик, уроков;

— введение требований по обучению сотрудников в сфере услуг

— все молодежные форумы страны сделать инклюзивными

— сохранить льготы за инвалидом в случае его трудоустройства в целях мотивации к поиску работы и социализации

Ранее Артем Метелев поддержал предложение Нарека Сираканяна, Президента фонда содействия благотворительности «Растём вместе», который предложил включить ноутбуки в классификацию технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам.

Эти решения будут оформлены проектом «Одобрено» в инициативы и войдут в Народную программу «Единой России», которая формируется до 15 августа и будет принята на съезде партии 24 августа. Проблемы и их решения также войдут в документальный фильм, который даст старт общественной кампании в поддержку развития инклюзии в обществе.

— В России 12 млн инвалидов, но мы их редко видим. Многие не могут выйти из дома или не готовы жить под социальным давлением. К сожалению, часто можно видеть хамство людей по отношению к людям с инвалидностью. Буквально на днях это произошло в Петербурге, где женщина пыталась выгнать особенного ребенка с детской площадки. Чтобы наше общество стало инклюзивным, нужно создавать условия для социализации людей с ОВЗ, их трудоустройству, реализации талантов. Вместе с ведущими Фондами мы определили ряд тем, которыми займемся на законодательном и культурном уровне, — прокомментировал Артем Метелев.

инициативаблаготворительный фондпартия «Единая Россия»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте