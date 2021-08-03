Благотворительные фонды предложили меры поддержки людей с ОВЗ

Фото: Ольга Крылова

30 июля в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47 по инициативе Артема Метелева, Председателя Совета Ассоциации волонтерских центров и основателя проекта «Одобрено» прошла стратегическая сессия: «Какие меры поддержки нужны людям с ОВЗ». Участники обсудили проблемы развития инклюзивного общества в России и необходимых мер поддержки людей с ОВЗ.

К обсуждению присоединились 26 руководителей благотворительных фондов и представителей общественных организаций, среди которых Благотворительный Фонд «Благо Дари Миру», Благотворительный фонд «Люблю жизнь», Благотворительный Фонд «Гольфстрим», Фонд развития общественно-значимых инициатив, Академия доступной среды, Региональная общественная организация инвалидов «АЛЫЕ ПАРУСА», АНО «Доступ Открыт» и многие другие.

Артем Метелев отметил, что Москва активно развивает меры поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в Программе Сергея Собянина «Лучший город Земли» сообщается, что 90% общественного транспорта приспособлено для маломобильных граждан, а различные льготы и пособия получают 8,4 млн москвичей, среди которых и люди с ОВЗ. Программа Мэра ориентирована на расширение этих мер поддержки.

Участники обсудили, какие нормативно-правовые барьеры существуют при реализации мер поддержки людей с ОВЗ, развитие системы реализации медико-социальной экспертизы и индивидуальных программ реабилитации, рассмотрели успешные международные и российские практики, среди которых развитие безбарьерной среды обитания, интеграции в современный рынок труда и социализации, в том числе, с использованием цифровых средств коммуникации.

Фото: Ольга Крылова

По итогам встречи они выделили наиболее важные темы, которые будут рассмотрены в рамках проекта «Одобрено»:

— законодательное наделение дополнительными полномочиями органов общественного контроля

— общественный контроль за качеством доступной среды, допуск туда независимых общественных организаций, уточнение их роли в приемке объектов и ответственности;

— интеграция в школы и университеты инклюзивных практик, уроков;

— введение требований по обучению сотрудников в сфере услуг

— все молодежные форумы страны сделать инклюзивными

— сохранить льготы за инвалидом в случае его трудоустройства в целях мотивации к поиску работы и социализации

Ранее Артем Метелев поддержал предложение Нарека Сираканяна, Президента фонда содействия благотворительности «Растём вместе», который предложил включить ноутбуки в классификацию технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам.

Эти решения будут оформлены проектом «Одобрено» в инициативы и войдут в Народную программу «Единой России», которая формируется до 15 августа и будет принята на съезде партии 24 августа. Проблемы и их решения также войдут в документальный фильм, который даст старт общественной кампании в поддержку развития инклюзии в обществе.

— В России 12 млн инвалидов, но мы их редко видим. Многие не могут выйти из дома или не готовы жить под социальным давлением. К сожалению, часто можно видеть хамство людей по отношению к людям с инвалидностью. Буквально на днях это произошло в Петербурге, где женщина пыталась выгнать особенного ребенка с детской площадки. Чтобы наше общество стало инклюзивным, нужно создавать условия для социализации людей с ОВЗ, их трудоустройству, реализации талантов. Вместе с ведущими Фондами мы определили ряд тем, которыми займемся на законодательном и культурном уровне, — прокомментировал Артем Метелев.