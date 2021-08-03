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В США назвали главный недостаток российского танка «Армата»

Валерий Ливак

В мире
В США назвали главный недостаток российского танка «Армата»
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Единственным недостатком российского танка Т-14 «Армата», предположительно, является его стоимость. Об этом говорится в статье американского журнала The National Interest.

По мнению автора публикации, производство танка «обходится явно недешево».

Вместе с тем в этой статье «Армата» называется самой амбициозной новинкой российской военной промышленности. В танке установлен широкий спектр современных датчиков, средств связи и другой бортовой электроники.

— Т-14 обладает лучшими характеристиками в своем классе и, кажется, способен противостоять любому танку НАТО, — отмечается в публикации.

В заголовке статьи «Армата» и вовсе охарактеризована как «убийца».

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Его серийные поставки в российские войска начнутся в следующем году.

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