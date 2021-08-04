Синоптики сообщили о погоде в Москве 4 августа

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В среду, 4 августа, столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается переменная облачность, временами будут идти небольшие кратковременные дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22-24 градуса. В Подмосковье температура ожидается 20-25 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном регионе индифферентная, комфортные влажностный и кислородный режимы, атмосферное давление в пределах нормы. Для метеочувствительных людей такие внешние условия являются благоприятными и редко сказываются на самочувствии. В этот период следует больше времени уделять своему здоровью — гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и оздоровительными процедурами, что способствует укреплению иммунитета, повышаются защитные и адаптационные механизмы.

Глава Гидрометцентра предупредил о 43-градусной жаре в ряде регионов. Аномальная жара продлится на юге Европейской России до конца недели, в приморских городах температура поднимется до плюс 35 градусов, в некоторых регионах континентальной части — до 43.