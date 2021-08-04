Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики сообщили о погоде в Москве 4 августа

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о погоде в Москве 4 августа
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В среду, 4 августа, столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается переменная облачность, временами будут идти небольшие кратковременные дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22-24 градуса. В Подмосковье температура ожидается 20-25 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном регионе индифферентная, комфортные влажностный и кислородный режимы, атмосферное давление в пределах нормы. Для метеочувствительных людей такие внешние условия являются благоприятными и редко сказываются на самочувствии. В этот период следует больше времени уделять своему здоровью — гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и оздоровительными процедурами, что способствует укреплению иммунитета, повышаются защитные и адаптационные механизмы.

Глава Гидрометцентра предупредил о 43-градусной жаре в ряде регионов. Аномальная жара продлится на юге Европейской России до конца недели, в приморских городах температура поднимется до плюс 35 градусов, в некоторых регионах континентальной части — до 43.

Читайте также:
погодапрогнозМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте