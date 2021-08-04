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Более 90 тысяч человек ежегодно становятся донорами крови в Москве

Михаил Алимов

Общество
Более 90 тысяч человек ежегодно становятся донорами крови в Москве

Ежегодно около 3 процентов москвичей становятся донорами крови. Это более 90 тысяч человек, сообщила в среду, 4 августа, главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения столицы Ольга Майорова.

— С донорством достаточно стабильная ситуация в городе, сегодня донорами являются около 3 процентов жителей Москвы. Они сдают компоненты крови в самых разных учреждениях: и в системе департамента здравоохранения, и в федеральных учреждениях. Донорство в Москве очень широко распространено, а самая большая служба крови - это служба крови департамента здравоохранения, — рассказала она в беседе с РИА Новости.

По ее словам, многие из доноров сдают компоненты крови повторно.

До этого Майорова рассказала, через какое время можно стать донором, если переболел коронавирусом или сделал прививку. Она отметила, что через месяц после введения второго компонента вакцины или официального окончания болезни человек может сдать кровь.

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