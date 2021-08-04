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Тестирование виртуальной карты «Тройка» стартовало в столице

Анастасия Колоскова

Город
Тестирование виртуальной карты «Тройка» стартовало в столице
Фото: Ольга Аксенова / Вечерняя Москва

Жителей Москвы приглашают поучаствовать в тестировании виртуальной транспортной карты «Тройка». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 4 августа.

— Приглашаю всех желающих протестировать новую возможность и стать самыми первыми в Москве обладателями виртуальных «Троек». Мы смотрим в будущее и ждем современных москвичей, любящих технологии и московский транспорт, — приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Стать участниками тестирования смогут 500 человек. Для этого они должны иметь смартфон с операционной системой Android и модулем NFC.

В рамках теста будут испытывать абонемент «Единый» на 30 дней. Участие носит заявительный характер.

Виртуальную «Тройку» планируют запустить в столице до конца года.

Пассажиры московского метро стали чаще выбирать бесконтактную оплату проезда. За 10 лет очереди в кассы сократились в 3,3 раза. Среднее время ожидания теперь составляет 1,5 минуты вместо пяти минут, наблюдавшихся в то время.

У москвичей на выбор более десяти способов оплаты проезда. Это можно даже сделать удаленно, пополнив баланс карты «Тройка» через приложение «Метро Москвы» с помощью любой банковской карты.

Столичная подземка сильно изменилась за последние годы. Специально для москвичей был составлен топ-10 инноваций и улучшений, которые реализовали в метро.

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