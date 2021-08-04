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Очередной розыгрыш автомобилей среди вакцинированных пройдет в Москве

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Очередной розыгрыш автомобилей среди вакцинированных пройдет в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В среду, 4 августа, пройдет очередной розыгрыш автомобилей среди жителей столицы, которые поставили вакцину от COVID-19. Прямая трансляция розыгрыша состоится на телеканале «Москва 24».

Победители будут выбраны из тех, кто привился первым компонентом с 26 июля по 1 августа. После эфира организаторы розыгрыша позвонят победителям с номера +7 (495) 870-36-00 и расскажут, как забрать приз.

Кроме того, имена победителей будут опубликованы на mos.ru. Жители столицы могут проверить, вошли ли они в число призеров, на специальном сервисе, для чего требуется ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

Для москвичей старше 60 лет, получивших вакцину от коронавирусной инфекции, организована поощрительная акция «Миллион призов». В ней могут принять участие граждане с московским полисом ОМС, привившиеся первым компонентом вакцины до 15 августа 2021 года включительно, пишет официальный сайт мэра Москвы.

1 августа во время прямого эфира телеканала 360 был определен второй победитель конкурса «Вакцина наша, квартира ваша!». Конкурс проводился среди прошедших вакцинацию от COVID-19 в Московской области в период с 25 июня по 30 июля.

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