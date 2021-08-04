Суд 4 апреля рассмотрит жалобу на арест девушки, сбившей троих детей на переходе в Солнцеве

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Мосгорсуд рассмотрит в среду, 4 августа, апелляционную жалобу на арест Валерии Башкировой, которая сбила на машине троих детей в Солнцеве. Защита девушки просит отменить постановление о заключении под стражу и заменить на более мягкую меру пресечения.

Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с адвокатом и бывшим оперуполномоченным. Эксперты оценили шансы на выход из-под стражи студентки.

Так, адвокат уверен, что маленький шанс у Башкировой все же есть.

— Они будут, если сторона защиты предоставит неопровержимые сведения о невозможности девушки находится в СИЗО, — сказал адвокат Даниил Лунев.

В тоже время, бывший оперуполномоченный уверен, что защита девушки своими действиями может вызвать еще больший негатив и вопросы со стороны следствия.

По словам экс-опера Вячеслава Демина, Башкировой выгоднее оставаться в СИЗО.

Авария с участием девушки произошла в пятницу, 16 июля, на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения. Девушке предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП.