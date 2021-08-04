Светлана Разворотнева: Управляющая компания не имеет права отключать свет и воду за долги

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В столице от произвола сотрудников управляющей компании пострадала квартира известной телеведущей Тутты Ларсен. Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала сложившуюся ситуацию. По ее словам, ГБУ «Жилищник» и любая другая управляющая компания не имеет права на подобные действия.

Как сообщила звезда в своих соцсетях, сотрудники районного ГБУ «Жилищник» изъяли из распределительного щита энергоблок, в результате чего в квартире артистки была отключена электроэнергия, сигнализация и потек полный продуктов холодильник. По словам телеведущей, задолженность телеведущей за электроэнергию не превышала 2-х месяцев. Она у нее была из-за того, что не сработала услуга автоплатежа.

— Отключить должника от ресурсов, например, от поступления электроэнергии, горячей воды или газа может только ресурсоснабжающая организация. При этом, согласно 354 Постановлению Правительства Российской Федерации, должен быть соблюден ряд требований, так в первую очередь должник должен получить уведомление о том, что, если в течение 20 дней он не погасит задолженность подача услуг может быть сначала ограничена, а потом прекращена. При этом исполнитель должен иметь на руках подтверждение того, что уведомление должник получил, — рассказала Разворотнева.

Если данная процедура не соблюдена, а отключение от ресурса произошло — оно незаконно и можно обратиться в прокуратуру, пояснила Разворотнева. Если же уведомление получено, то только спустя 20 дней с момента его получения возможно сначала ограничение подачи коммунальной услуги и только спустя 10 дней после него — отключение. Естественно, это сделают только в случае, если погашения задолженности в эти периоды времени не произошло. При этом отключить подачу холодной воды и отопления не имеют права.

По словам Светланы Равзоротневой, возобновить подачу услуг жильцу должны в течение 2-х дней с момента оплаты долга или заключения соглашения о порядке погашения задолженности и оплаты расходов ресурсоснабжающей организации на отключение и переподключение квартиры к услуге.