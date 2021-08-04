Психолог дала советы, как подготовить ребенка к школе после летних каникул

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Каждая семья, где воспитываются дети школьного возраста, начинает готовиться к новому учебному сезону в августе. Естественно, что после длительного перерыва ребенку бывает непросто вернуться к привычному ритму жизни. Практикующий детский психолог Наталья Наумова рассказала, как папам и мамам помочь своим детям настроиться на учебный лад.

Во-первых, важно постепенно возвращать школьника к расписанию. Например, за месяц до учебы нужно плавно начинать вставать по будильнику, а также параллельно вспоминать пройденный за прошлый год материал.

— Хорошо бы, чтобы дети читали не менее 40 минут в день, вспоминали, как пишутся диктанты. По возможности нужно стараться диктовать им либо просить их переписать тот или иной отрывок из книги. Все это зависит от занятости взрослых, — объяснила эксперт.

Она также рекомендовала не забывать про математику. По ее словам, педагоги нередко жалуются на то, что в сентябре у них появляется ощущение, будто дети до этого вообще ничему не учились. Лучше всего уделять занятиям по полтора–два часа в день. При этом психолог обратила внимание на то, что важно не заставлять ребенка. Он должен сам определить для себя, когда ему удобнее всего позаниматься, отмечает ФАН.