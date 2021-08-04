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Угрожавшего взорвать здание правительства Украины мужчину задержали

Полина Долганова

Происшествия
Угрожавшего взорвать здание правительства Украины мужчину задержали
Фото: moscow-live

Мужчину, который угрожал взорвать гранату в здании правительства Украины, задержали. Об этом в среду, 4 августа, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Он отметил, что правоохранительные органы только что закончили спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника.

— Он будет подозреваемым, прокуратура примет решение, — добавил Клименко.

Он также отметил, что задержанный был участником боевых действий на Донбассе. В ходе вооруженного конфликта на востоке Украины мужчина получил два ранения и черепно-мозговую травму.

Глава полиции подытожил, что злоумышленник совершил преступление, потому что «такие у него сложились обстоятельства», передает РИА Новости.

Неизвестный пригрозил взорвать гранату в здании Кабинета министров Украины в среду, 4 августа, сообщал телеканал «Украина 24».

Мужчина с гранатой зашел в здание правительства и начал говорить, что планирует себя взорвать. Примечательно, что в среду, 4 августа, в здании правительства должно состояться заседание.

Полиция Киева также подтвердила информацию о происшествии. На место инцидента пробыли сотрудники правоохранительных органов и работники силовых структур.

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