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Девочка попала в больницу после посещения батутного центра на юге Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Девочка попала в больницу после посещения батутного центра на юге Москвы
Фото: moscow-live

Девочка пострадала в батутном центре на юге столицы. Следственный комитет проведет проверку по данному факту. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 4 августа, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел в июле. Девочка 2014 года рождения получила травму в одном из батутных центров, находящихся на юге столицы. После случившегося ее доставили в больницу. Медики диагностировали у нее телесные повреждения, среди которых черепно-мозговая травма.

В результате проверки установят, необходимо ли возбуждение уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

— Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — добавила начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В мае произошел похожий случай в Барнауле. Из-за лопнувшего батута пострадали две маленькие девочки, которых доставили в больницу в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Владельцем батута является индивидуальный предприниматель. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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