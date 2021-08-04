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Спортивный психолог объяснила, почему детям стоит смотреть Олимпийские игры

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Спорт
Спортивный психолог объяснила, почему детям стоит смотреть Олимпийские игры
Фото: pixabay.com

Просмотр Олимпийских игр признан полезным времяпрепровождением для юных зрителей. Это занятие расширяет эрудицию ребенка, а также мотивирует его на новые свершения в спортивной сфере. Многие дети, следящие за главными событиями Олимпиады, впервые знакомятся с понятиями победы и поражения. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала спортивный психолог Ольга Тиунова.

Просмотр церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр станет наиболее полезным для детей, поделилась собеседница «ВМ». По ее словам, именно эти эпизоды максимально дополнят картину мира ребенка.

— Эти трансляции — самые зрелищные и информативные, благодаря качественной работе сценаристов, постановщиков и журналистов, комментаторов. Детям, конечно, понадобятся и пояснения со стороны родителей. Так, Олимпийские игры, оставаясь зрелищем, будут дополнять картину мира ребенка, что важно в любом возрасте, — подчеркнула Ольга Тиунова.

Помимо того, детям пойдет на пользу просмотр спортивных состязаний в ходе Олимпийских игр, добавила собеседница «ВМ». Она пояснила, что юные зрители смогут «вырасти» в процессе наблюдения за спортсменами.

— Современные спортивные трансляции очень качественны: они могут мотивировать ребенка на занятия спортом, демонстрируя итоговый уровень спортивного совершенства, а по сути — эталон подготовки, — объяснила Тиунова.

Просмотр Олимпийских игр «вдохновит и психологически настроит на свершения» детей, которые уже начали занятия в рамках какой-либо дисциплины, считает спортивный психолог. Частные истории успеха некоторых олимпийцев станут незаменимыми примерами преодоления трудностей для маленьких зрителей.

Наконец, знакомство с таким масштабным спортивным событием позволит детям получить базовые знания о том, «что такое хорошо и что такое плохо», рассказала Тиунова.

— Участники Олимпийских игр проявляют лучшие человеческие качества: способность прикладывать сверхусилия, сохранять честность и благородство в «боевой» обстановке, правильно относиться к собственным и чужим поражениям, победам. Это уже не про «картину мира», а про то, «что такое хорошо и что такое плохо». Наглядно, эмоционально, убедительно, по-взрослому, по-настоящему, — заключила эксперт.

Олимпиада-2020 проходит в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии ее проведение перенесли на год. Россию на Играх представляют 335 спортсменов. Они будут соревноваться в 33 видах спорта в 330 категориях.

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