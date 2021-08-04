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«Техноград» на ВДНХ подготовил курс по предпринимательству для женщин с детьми

Анастасия Колоскова

Город
«Техноград» на ВДНХ подготовил курс по предпринимательству для женщин с детьми
Фото: Pexels

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» открывает онлайн-курс «СамозанятаЯ в своем любимом деле», который пройдет в рамках проекта «Мама онлайн». Об этом сообщили в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Принять участие в тренинге женщины смогут бесплатно, предварительно зарегистрировавшись. На курсе их научат создавать собственное дело с нуля. Обучение стартует 9 августа.

— В январе прошлого года в столице было зарегистрировано 192 тысячи самозанятых, и всего за полтора года эта цифра увеличилась до 680 тысяч. Москва продолжает расширять возможности для этой категории налогоплательщиков. На портале mbm.mos.ru доступны полезные онлайн-продукты, которые упрощают ведение бизнеса, а комплекс «Техноград» предлагает множество бесплатных курсов, например, по тренировке предпринимательских навыков и soft skills, — приводит слова главы департамента Алексея Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Новый курс «СамозанятаЯ в своем любимом деле» состоит из семи вебинаров. Первое занятие «Смыслы» будет посвящено особенностям налогообложения для самозанятых и выбору ниши на рынке.

На втором уроке «Ценности» женщины узнают, как понять потребности клиентов и обозначить ценности будущей компании.

На третьем вебинаре «Целевая аудитория» эксперты научат составлять портрет потенциального покупателя, а на занятии «Продукты» обучающиеся постараются создать линейку товаров и назвать их конечную стоимость. Остальные вебинары будут посвящены уникальности торговых предложений, продвижению товаров и услуг, каналам привлечения клиентов и организации рекламных кампаний.

Все тренинги будут проходить с 12:00 до 13:30. Преподавателями выступят эксперт в области женских стартапов Оксана Шарая и налоговый консультант, специалист по бухучету и аудиту Надежда Мирова. Слушательницам будут предлагаться домашние задания. Выпускницы получат цифровой сертификат о прохождении обучения.

Зарегистрироваться на новый курс и ознакомиться с расписанием можно на сайте центра.

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