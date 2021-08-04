Эксперты рассказали, какие минусы скрывает бодипозитив

Кадр из фильма «Поймай толстуху, если сможешь»

Свыше половины жителей России не знают о том, что такое бодипозитив. К таким выводам пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Это движение пришло в нашу страну с Запада. Изначально оно предполагало принятие своего тела со всеми его несовершенствами. Однако большая часть россиян расценила бодипозитив иначе.

Однако в Соединенных Штатах и ряде европейских стран это явление получило широкую популярность. Многие звезды показывают примеры успешной жизни, несмотря на свои пышные формы. В России же мнение об этом различается не только у обычных граждан, но и у представителей сферы здравоохранения.

— Каждый знает, что у нас нет долгожителей с лишним весом. Помимо этого, ожирение становится причиной развития разных заболеваний — от бесплодия до онкологии. Само по себе ожирение является тяжелым заболеванием, которое в современной жизни нам предлагают принимать за норму, — подчеркнула диетолог Марият Мухина.

Тем временем психолог Марина Гладышева добавила, что нет ничего плохого в том, чтобы принимать свое тело таким, какое оно есть, однако важно при этом понимать, как это сказывается на здоровье.

— Я не имею ничего против бодипозитива. У некоторых просто такая природа тела, а у других за лишним весом стоит нарушение в пищевом поведении. Это достаточно сложная тема, потому что в ней есть как плюсы, так и минусы, — объяснила эксперт.

По ее мнению, важно не запускать себя, потому что это может привести к негативным последствиям, отмечает News.ru.