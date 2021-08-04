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Москва вошла в топ-3 регионов в рейтинге российского Greenpeace

Анастасия Колоскова

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Москва вошла в топ-3 регионов в рейтинге российского Greenpeace
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва заняла третье место в рейтинге российского отделения Greenpeace, который определяет открытость регионов России к программе «Зеленый курс», направленной на переход страны на низкоуглеродное развитие. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

Рейтинг возглавила Сахалинская область, а вторую строчку разделили Хабаровский край и Ленинградская область.

В основу рейтинга легли данные, которые официально предоставили региональные власти на запросы Greenpeace. Среди основных критериев оценки открытости регионов — количество реализуемых мер «Зеленого курса», количество прорывных и «ложных» решений в вопросе перехода на низкоуглеродное развитие, готовность региональных властей сотрудничать с Greenpeace в реализации «Зеленого курса».

— Одним из крупнейших проектов Москвы в рамках следования «зеленому курсу» стало размещение «зеленых»облигаций. В конце мая Москва первым из субъектов РФ разместила «зеленые» облигации на 70 миллиардов рублей, средства от размещения которых будут направлены на замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро — проекты, обеспечивающие снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта и положительно влияющие на экологию в городе и на здоровье людей, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В пресс-службе отметили, что эксперты Greenpeace проанализировали работу столичных властей и отметили решение Москвы полностью перейти на электрический общественный транспорт.

Как добавил глава столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, у московских компаний растет интереск реализации «зеленой» повестки.

— В 2020 году расходы бизнеса на экологические проекты выросли на 37,7 процента по сравнению с 2019 годом и составили более 61 миллиона рублей. При этом эксплуатационные затраты компаний на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения, выросли почти в 1,5 раза и составили более 42,3 миллиарда рублей, на 22 процента выросли инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, составив 17,46 миллиарда рублей, — пояснил он, отметив, что затраты на капремонт основных фондов по охране окружающей среды снизились почти на 10 процентов – до 1,2 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Совместная деятельность столичных властей и предприятий получает высокую оценку, в том числе, и международного экспертного сообщества. В июле стало известно, что Москва улучшила позиции по ряду индексов в рейтингах городов, которые составляет компания Numbeo по результатам онлайн-голосования пользователей со всего мира.

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