Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Профессор РАН Мажуга: Биомедицинские разработки наших ученых занимают достойное место в мире

Павел Гриднев

Общество
Профессор РАН Мажуга: Биомедицинские разработки наших ученых занимают достойное место в мире
Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга рассказал об уникальном материале «Титановый шелк», который разработали в технопарке «Строгино». Ученый убежден, что такие материалы не только способствуют скорейшему возвращению пациентов к привычной жизни, но и продвигают отечественную науку в мире.

— Уникальные разработки российских ученых сегодня становятся мировым достоянием. Благодаря этой работе наша страна и весь мир получают новые технологии и материалы, которые помогают отвечать на разные вызовы, — отметил Мажуга.

Изделия из титановой проволоки сейчас широко используются в медицине, однако пока ее производство не поставлено на поток. Продукция, представленная специалистами из Москвы, позволяет расширить сферы использования этого материала: полученный тонкий хирургический сетчатый материал «Титановый шелк» применяется для хирургического лечения грыжи, а также в гинекологии и стоматологии.

Как и разработанный в стенах Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева «Аэрогель», «Титановый шелк» действует в самых сложных и критических ситуациях. Подобные разработки в очередной раз доказывают, что российская наука занимает достойное место в мире, считает Мажуга.

«Титановый шелк» представляет собой тонкую титановую сетку, которая используется для пластики мягких тканей. Материал не требует удаления, он очень пластичен и легко режется. Инновационное производство изделий из титановой микропроволоки диаметром до 50 микрон запустили в июле 2021 года в технопарке «Строгино» на базе площадки «Мосмедпарк».

разработка российских ученыхроссийские ученыеновые технологии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте