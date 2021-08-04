Профессор РАН Мажуга: Биомедицинские разработки наших ученых занимают достойное место в мире

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Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга рассказал об уникальном материале «Титановый шелк», который разработали в технопарке «Строгино». Ученый убежден, что такие материалы не только способствуют скорейшему возвращению пациентов к привычной жизни, но и продвигают отечественную науку в мире.

— Уникальные разработки российских ученых сегодня становятся мировым достоянием. Благодаря этой работе наша страна и весь мир получают новые технологии и материалы, которые помогают отвечать на разные вызовы, — отметил Мажуга.

Изделия из титановой проволоки сейчас широко используются в медицине, однако пока ее производство не поставлено на поток. Продукция, представленная специалистами из Москвы, позволяет расширить сферы использования этого материала: полученный тонкий хирургический сетчатый материал «Титановый шелк» применяется для хирургического лечения грыжи, а также в гинекологии и стоматологии.

Как и разработанный в стенах Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева «Аэрогель», «Титановый шелк» действует в самых сложных и критических ситуациях. Подобные разработки в очередной раз доказывают, что российская наука занимает достойное место в мире, считает Мажуга.

«Титановый шелк» представляет собой тонкую титановую сетку, которая используется для пластики мягких тканей. Материал не требует удаления, он очень пластичен и легко режется. Инновационное производство изделий из титановой микропроволоки диаметром до 50 микрон запустили в июле 2021 года в технопарке «Строгино» на базе площадки «Мосмедпарк».