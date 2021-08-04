Эксперт назвал страны, где россияне успеют отдохнуть в августе без вакцин и ПЦР-тестов

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Последний месяц лета уже на дворе, однако у многих россиян отпуск только предстоит. Для того чтобы отправить за границу, необходимо пройти ряд процедур: или вакцинацию, или сдачу ПЦР-тестов. Валерий Коровкин, советник директора Ассоциации «Турпомощь» в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, куда россияне смогут отправиться без ковидных ограничений.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Где россияне успеют отдохнуть этим летом без ПЦР-тестов и вакцин

— Гайки закручивают: вводятся обязательные ПЦР-тесты, как на Кипре: делать каждую неделю, но если ты вакцинировался, то ничего не нужно, кроме визы. Неважные новости из Марокко: там из-за вспышки коронавируса ввели комендантский час с 21 часа, что довольно жестко для отдыхающих. Ужесточение есть и у нас: в Ростове-на-дону, Карачаево-Черкесии. Совет один — планировать поездку нужно заранее, но перепроверять информацию нужно каждый день. Каждая страна свои правила устанавливает по въезду, вакцинированию, выдаче виз. Есть ресурс: турбарометр на сайте нашей ассоциации турпомощи. Еще хочу назвать две страны, куда в августе можно отправиться россиянам без тестов и прививок, — это Абзахия и Албания, однако за ситуацией нужно следить, — комментирует эксперт.